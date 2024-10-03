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Военная операция на Украине ,  
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Нарышкин оценил обсуждение идеи не соблюдать «красные линии» Москвы

Нарышкин: на Западе обсуждают идею не соблюдать «красные линии» Москвы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Идея разрешить Киеву удары вглубь России и ее обсуждение отражает мнение части безответственных политиков на Западе, которые считают, что на обозначенные Россией «красные линии» можно не обращать внимания, заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«У целой части безответственных политиков западных стран имеются мысли насчет того, что для достижения стратегического поражения России не следует западным странам соблюдать каких-либо «красных линий», которые Россия обозначает», — приводит его слова «РИА Новости».

По его словам, такую точку зрения отражают дискуссии западных политиков о возможности применения дальнобойных систем вглубь России.

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Фото:John Moore / Getty Images

Президент России Владимир Путин 25 сентября внес изменения в ядерную доктрину. Один из пунктов обновленного варианта гласит, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны, но с участием или при поддержке ядерного государства, будет рассматриваться как их совместное нападение.

Путин объяснил внесение изменений появлением новых источников военных угроз для России и ее союзников.

Одной из причин президент также назвал рассуждения на Западе о том, что такие «средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет». По его словам, если такое решение будет принято, это «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».

В частности, накануне экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Киеву нужно разрешить наносить удары западным оружием вглубь России. В таком случае, как отметил политик, в конфликте можно будет прийти к соглашению.

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Сергей Нарышкин Запад Дальнобойное оружие
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Сергей Нарышкин

директор СВР России
27 октября 1954 года
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