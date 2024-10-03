Нарышкин сообщил о срыве провокации США против российского дипломата

Сергей Нарышкин (Фото: Администрация Президента России)

Сотрудники спецслужб России и Азербайджана предотвратили провокацию Вашингтона против российского дипломата, рассказал журналистам в Баку директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

По его словам, в последнее время Москва и Баку наблюдают рост случаев подрывной деятельности против своих дипломатических учреждений и граждан в других странах.

«В качестве примера могу сказать, что относительно недавно совместными усилиями наших спецслужб удалось ликвидировать провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев», — цитирует агентство Нарышкина.

Сотрудничество СВР со спецслужбами Азербайджана носит характер стратегического партнерства, как и отношения между странами, добавил глава службы.

Нарышкин прибыл в Баку 2 октября. Глава СВР провел переговоры с президентом республики Ильхамом Алиевым.

Они обсудили международную обстановку, взаимодействие спецслужб двух стран и перспективы двустороннего сотрудничества. Кроме того, Нарышкин встретился с руководством азербайджанской Службы внешней разведки и Службы госбезопасности.