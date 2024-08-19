Умер создатель биомедицинской электрохимии академик Сергиенко
Научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. Ю.М. Лопухина при ФМБА и академик РАН Валерий Сергиенко умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства в телеграм-канале.
Свои соболезнования выразила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
«Валерий Иванович внес значимый вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, фармацевтической промышленности, а также разработку и внедрение в клиническую практику инновационных препаратов и методов лечения», — отметили в агентстве.
Сергиенко родился 4 января 1949 года в Москве. Он был создателем нового направления в медицине — биомедицинской электрохимии, совершил более 60 изобретений, написал более 350 научных работ.
Также он носил звание заслуженного деятеля науки, был лауреатом Государственной премии РСФСР и премий правительства России в области науки и техники.
В 2021 году получил Большую золотую медаль Российской академии наук имени Н.И. Пирогова. Кроме того, имел орден Александра Невского, орден Дружбы, орден Почета, а еще звание «Почетный деятель науки и техники города Москвы» 2018 года.
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