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Кадры пожара в колонии в Екатеринбурге
Появились кадры пожара в колонии в Екатеринбурге
В колонии ИК-10 в Екатеринбурге произошел пожар. Там горела крыша административного здания. Пожар был локализован на площади 400 кв. м, сообщали в МЧС. Пострадавших не было.
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