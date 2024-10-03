В Екатеринбурге произошел пожар в колонии

В службе исполнения наказаний заявили, что пострадавших нет. Колония расчитана на 1200 человек

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На территории колонии в Екатеринбурге загорелась кровля одного из зданий, сообщил ТАСС со ссылкой на областное управление ФСИН. Пожар произошел в ИК-10. Колония расположена на юге города.

Пострадавших нет, сказали агентству в управлении.

ИК-10 в Свердловской области — это мужская колония строгого режима для тех, кто отбывает наказание впервые. В ней 1202 места.

На ее территории занимаются обработкой дерева и металла, также есть швейное производство, производство пластиковых окон, мебели, швейный и столярный цеха, мастерская по камнерезанию.