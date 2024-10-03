В Екатеринбурге произошел пожар в колонии
На территории колонии в Екатеринбурге загорелась кровля одного из зданий, сообщил ТАСС со ссылкой на областное управление ФСИН. Пожар произошел в ИК-10. Колония расположена на юге города.
Пострадавших нет, сказали агентству в управлении.
ИК-10 в Свердловской области — это мужская колония строгого режима для тех, кто отбывает наказание впервые. В ней 1202 места.
На ее территории занимаются обработкой дерева и металла, также есть швейное производство, производство пластиковых окон, мебели, швейный и столярный цеха, мастерская по камнерезанию.
Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries
Эксперты назвали города России, где дешевле всего отремонтировать машину
Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей
Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц
Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов