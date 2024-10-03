Путин заявил, что в России до конца года построят более 400 новых школ

Фото: АГН «Москва»

До конца 2024 года в России построят еще более 400 школ, заявил президент Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских конкурсов в сфере образования.

«Мы построили их уже, по-моему, 1,4 тыс. и еще 400 с лишним должны построить до конца года <...> 4 тыс. с лишним школ у нас уже отремонтированы», — приводит его слова «РИА Новости».

Путин также добавил, что уже посетил некоторые отремонтированные школы, и отметил стандарт таких учебных заведений как очень хороший.

В послании Федеральному собранию в феврале 2024 года Путин заявил, что с 2025-го в России начнется программа капитального ремонта детских садов и школ.

По его словам, власти выделят на эти цели более 400 млрд руб.

Программу капремонта школ планируется завершить к 2030 году. После этого здания будут ремонтироваться уже в плановом порядке. Путин тогда уточнил, что капитального ремонта требуют 18,5 тыс. зданий школ.

Президент тогда также предложил открыть в школах новые медицинские кабинеты в случае необходимости. Он уточнил, что они есть только в 65% школ.