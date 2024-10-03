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Удар Ирана по Израилю ,  
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В МИД Ирана вызвали послов ФРГ и Австрии

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Удар Ирана по Израилю

В МИД Ирана вызвали послов ФРГ и Австрии после аналогичных вызовов иранских послов в обеих странах из-за ракетного удара по Израилю, сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление ведомства.

«Посол Германии Маркус Петцель и посол Австрии Дитрих Хайм были вызваны в МИД в индивидуальном порядке», — цитирует агентство министерство.

Ранее внешнеполитические ведомства Германии и Австрии вызвали послов Ирана в связи с ракетным ударом по Израилю. В МИД Ирана назвали эти действия «неприемлемыми мерами», а вызов послов ФРГ и Австрии — ответным шагом на них.

Директор департамента Западной Европы ведомства Маджид Нили Ахмадабади осудил позицию некоторых европейских стран, которые поддерживают Израиль в конфликте с Ираном. По его словам, обострения противостояния между Тегераном и Тель-Авивом не произошло, если бы не военная поддержка Израиля со стороны Запада.

В ведомстве подчеркнули, что Тегеран в отношениях с Израилем действует в соответствии со ст. 51 Устава ООН. Удар вечером 1 октября в министерстве назвали самообороной.

Послы Германии и Австрии заявили, что передадут вопросы Тегерана властям своих стран, отметили в МИДе.

Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Главное
Политика
Фото:Ammar Awad / Reuters

1 октября Иран нанес второй за полгода удар по Израилю. Жертвой удара стал один человек. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что целью ракетного удара были военные и разведывательные объекты Тель-Авива. По данным израильской стороны, всего было выпущено около 180 ракет.

Иранское агентство Shafaqna сообщило, что были уничтожены более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля. ЦАХАЛ это утверждение опровергла. Как заявляли в КСИР, массированная атака стала ответом на убийство Израилем лидеров группировок «Хезболла» и ХАМАС. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран совершил ошибку и «заплатит за это».

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