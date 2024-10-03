В Тюмени опубликовали карту укрытий на случай ЧС
Мэрия Тюмени выпустила карту с местами укрытий для местных жителей на случай чрезвычайных ситуаций. Карта опубликована на портале цифровых сервисов города.
Согласно данным сайта, всего в городе расположено более 1,9 тыс. убежищ. В список попали подвалы жилых домов и учебных учреждений, гаражи, цокольные этажи зданий, подземные переходы. Издание «72.RU» сообщает, что специалисты администрации города проверили техническое состояние этих помещений.
По словам директора городского департамента безопасности жизнедеятельности Виталия Флянца, в убежищах в Тюмени могут разместиться почти 3 млн человек.
В марте 2024 года на сайте госзакупок появилась информация о строительстве подземного убежища для защиты от ударных волн, снарядов и радиации в тюменском аэропорту Рощино. На разработку проекта выделили 22 млн руб. Согласно требованиям заказчика, убежище должно иметь два входа и встроенную дизельную электростанцию. Объект сдадут в 2027 году.
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