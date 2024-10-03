СБУ заочно предъявила обвинения конструктору беспилотников «Ланцет»
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения конструктору российских дронов ZALA и «Ланцет» Александру Захарову, сообщила спецслужба в своем телеграм-канале.
Захарова обвиняют в «пособничестве в ведении агрессивной войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц» (ст. 28 и 437 Уголовного кодекса).
В конце мая 2024 года СБУ заочно предъявила обвинения спикеру Совета Федерации России Валентине Матвиенко.
Ссылаясь на выводы судебно-лингвистической экспертизы, ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса страны) и признании правомерной специальной военной операции (ст. 436-2 Уголовного кодекса).
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