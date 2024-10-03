Жителей в Курской области предупредили о минах ВСУ под видом фастфуда
Взрывчатые вещества, замаскированные под фастфуд, разбросаны по территории Большесолдатского района Курской области. По словам главы района Владимира Зайцева, их там оставили украинские солдаты.
«Прошу всех быть бдительными и воздержаться от поездок в район», — призвал при этом Зайцев.
Большесолдатский район граничит с Курской АЭС. Там проживало более 10 тыс. человек, но район попал в зону эвакуации после начала боев на территории Курской области в августе.
Административно-хозяйственным и культурным центром района является село Большое Солдатское.
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