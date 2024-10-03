Жителей в Курской области предупредили о минах ВСУ под видом фастфуда

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Взрывчатые вещества, замаскированные под фастфуд, разбросаны по территории Большесолдатского района Курской области. По словам главы района Владимира Зайцева, их там оставили украинские солдаты.

«Прошу всех быть бдительными и воздержаться от поездок в район», — призвал при этом Зайцев.

Большесолдатский район граничит с Курской АЭС. Там проживало более 10 тыс. человек, но район попал в зону эвакуации после начала боев на территории Курской области в августе.

Административно-хозяйственным и культурным центром района является село Большое Солдатское.