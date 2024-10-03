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«Известия» узнали о долге по налогам в ₽1,5 млн актера из фильма «Брат-2»

Константин Мурзенко
Константин Мурзенко (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Российский актер, режиссер и сценарист Константин Мурзенко, сыгравший эпизодическую роль «Фашиста» в фильме «Брат-2», задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 1,5 млн руб., сообщает газета «Известия».

По ее данным, актер не уплачивал налоги с 2019 года.

Телеграм-канал Mash уточняет без указания источника, что у Мурзенко арестовали восемь банковских счетов. Если он не погасит задолженность, ему может грозить лишение свободы до двух лет, принудительные работы либо штраф до 600 тыс. руб.

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Константин Мурзенко родился 26 ноября 1969 года. Он отучился в Ленинградском медицинском училище и сначала работал фельдшером скорой помощи.

Затем в 1996 году окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского университета и начал заниматься экспериментальным видео.

По данным сайта «Кино-театр.ру», его фильмография насчитывает более 90 работ в 88 проектах. Широкой публике он стал после роли «Фашиста» в фильме «Брат-2», который вышел в 2000 году. Мурзенко также снимался в таких проектах, как «Ночной дозор», «Реальные пацаны», «Небо. Самолет. Девушка», «Ирония судьбы».

Дебют Мурзенко в режиссуре состоялся в 2001 году — он снял фильм «Апрель».

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