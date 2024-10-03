«Известия» узнали о долге по налогам в ₽1,5 млн актера из фильма «Брат-2»

Константин Мурзенко (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Российский актер, режиссер и сценарист Константин Мурзенко, сыгравший эпизодическую роль «Фашиста» в фильме «Брат-2», задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 1,5 млн руб., сообщает газета «Известия».

По ее данным, актер не уплачивал налоги с 2019 года.

Телеграм-канал Mash уточняет без указания источника, что у Мурзенко арестовали восемь банковских счетов. Если он не погасит задолженность, ему может грозить лишение свободы до двух лет, принудительные работы либо штраф до 600 тыс. руб.

Константин Мурзенко родился 26 ноября 1969 года. Он отучился в Ленинградском медицинском училище и сначала работал фельдшером скорой помощи.

Затем в 1996 году окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского университета и начал заниматься экспериментальным видео.

По данным сайта «Кино-театр.ру», его фильмография насчитывает более 90 работ в 88 проектах. Широкой публике он стал после роли «Фашиста» в фильме «Брат-2», который вышел в 2000 году. Мурзенко также снимался в таких проектах, как «Ночной дозор», «Реальные пацаны», «Небо. Самолет. Девушка», «Ирония судьбы».

Дебют Мурзенко в режиссуре состоялся в 2001 году — он снял фильм «Апрель».