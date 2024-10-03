 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Бурятии водитель автобуса набросился на школьника из-за ₽30

Фото: Ведомости / ТАСС
Фото: Ведомости / ТАСС

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела о нападении водителя автобуса на подростка в Бурятии, сообщает пресс-служба ведомства.

Видео инцидента, произошедшего накануне в Улан-Удэ, опубликовал местный телеканал «Ариг Ус». По его данным, подросток в конце поездки сказал водителю автобуса, что перевел деньги за проезд ему на карту. Мужчина не поверил мальчику, которому на вид лет 13–14, — догнал его, схватил за куртку и требовал с него 30 руб.

Как рассказали РБК в главке СК по Бурятии, следователи завели дело о самоуправстве — ст. 330 Уголовного кодекса. «Все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе предварительного следствия», — добавили в ведомстве.

РБК обратился за комментарием в транспортную компанию «Лидер Транс».

На водителя маршрутки до «Садовода» завели дело из-за угроз школьникам
Общество
Фото:Shutterstock

В октябре 2023 года московские следователи завели уголовное дело на водителя маршрутки, который требовал от трех подростков оплатить проезд по завышенной стоимости. Как рассказали источники РБК, мужчина заставил их перевести деньги на его банковскую карту, угрожая высадить их в районе МКАД, при этом он нецензурно выражался. Дело завели по статье о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров — ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса.

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Эксперты назвали города России, где дешевле всего отремонтировать машину

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Улан-Удэ новости Следственный комитет Александр Бастрыкин
Материалы по теме
Прокуратура Сахалина начала проверку из-за показа видео аборта школьникам
Общество
В Узбекистане учительница избила школьника на уроке русского языка
Общество
В МВД опровергли информацию о попытке похищения школьника в Зябликово
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 02 окт, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 02 окт, 17:28
Над Черным морем засекли британский и американский самолеты-разведчикиПолитика, 15:56
Названы районы Москвы с подешевевшим вторичным жильемНедвижимость, 15:55
«Известия» узнали о долге по налогам в ₽1,5 млн актера из фильма «Брат-2»Общество, 15:53
МИД оценил перспективу нового расширения БРИКС и единой валютыПолитика, 15:51
Одежный ретейлер O'stin назвал главную проблему fashion-индустрииБизнес, 15:34
Орешкина назначили председателем оргкомитета по подготовке ПМЭФЭкономика, 15:33
Standard Chartered назвал уход биткоина ниже $60 тыс. шансом для закупокКрипто, 15:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Жителей в Курской области предупредили о минах ВСУ под видом фастфудаПолитика, 15:27
Лучший бомбардир РПЛ пропустит матч с «Оренбургом» из-за новой травмыСпорт, 15:24
«Круть» или не круть: каким получился новый роман ПелевинаСтиль, 15:23
Более ₽1,5 млрд изъяли при обысках по делу CryptexБизнес, 15:22
Мосгорсуд признал законным приговор экс-министру АбызовуОбщество, 15:21
МВД завело дело против «известных блогеров» за вывод из России ₽250 млнОбщество, 15:18
Суд приговорил 59‑летнюю медсестру к 8 годам по делу о «военных фейках»Общество, 15:15