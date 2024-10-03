В Бурятии водитель автобуса набросился на школьника из-за ₽30

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела о нападении водителя автобуса на подростка в Бурятии, сообщает пресс-служба ведомства.

Видео инцидента, произошедшего накануне в Улан-Удэ, опубликовал местный телеканал «Ариг Ус». По его данным, подросток в конце поездки сказал водителю автобуса, что перевел деньги за проезд ему на карту. Мужчина не поверил мальчику, которому на вид лет 13–14, — догнал его, схватил за куртку и требовал с него 30 руб.

Как рассказали РБК в главке СК по Бурятии, следователи завели дело о самоуправстве — ст. 330 Уголовного кодекса. «Все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе предварительного следствия», — добавили в ведомстве.

РБК обратился за комментарием в транспортную компанию «Лидер Транс».

В октябре 2023 года московские следователи завели уголовное дело на водителя маршрутки, который требовал от трех подростков оплатить проезд по завышенной стоимости. Как рассказали источники РБК, мужчина заставил их перевести деньги на его банковскую карту, угрожая высадить их в районе МКАД, при этом он нецензурно выражался. Дело завели по статье о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров — ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса.