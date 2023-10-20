На водителя маршрутки до «Садовода» завели дело из-за угроз школьникам

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В четверг, 19 октября, в столичном управлении Следственного комитета России возбудили уголовное дело в отношении водителя маршрутки, потребовавшего от трех подростков оплатить проезд по завышенной стоимости. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с материалами проверки, и подтвердил источник в полиции. Дело возбудили по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров (ч. 1 ст. 238 УК).

Уголовный кодекс предполагает наказание по этой статье до двух лет лишения свободы. РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета с просьбой подтвердить данную информацию.

По версии следствия, в понедельник, 16 октября, водитель автобуса, следовавшего по маршруту от остановки «Улица Барыкина» (Люберцы) до остановки «ТЦ «Садовод», потребовал от школьников оплату проезда по завышенной стоимости. Собеседник рассказал, что мужчина заставил подростков перевести деньги на его банковскую карту, угрожая их высадить в районе МКАД, при этом он нецензурно выражался.

Источник отметил, что следователи провели обыски в транспортной компании, которой принадлежит автобус, допросили ее руководителей и сотрудников, изъяли в рамках уголовного дела автобус, осмотрели место происшествия и проанализировали видеозапись, которая была размещена в телеграмм-каналах.

Источник не исключил, что при оценке действий водителя, уроженца Киргизии, дело может быть переквалифицировано на хищение.