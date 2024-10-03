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Общество ,  
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Более 10 датчан подали прошение о получении вида на жительство в России

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Минимум 10 подданных Дании подали заявления на получение вида на жительство (ВНЖ) в России в связи с указом президента Владимира Путина о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные ценности. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Копенгагене.

«С момента вступления в силу указа в консульский отдел посольства России в Дании поступило 10–12 запросов от лиц, проживающих в Дании», — говорится в сообщении.

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Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В ноябре 2022 года в России были утверждены Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, принятых осенью 2022 года.

Среди них перечислены жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, историческая память и преемственность поколений, единство народов России и др.

Летом 2024 года Путин подписал указ о возможности для иностранцев получать ВНЖ на три месяца вне квоты и без необходимости подтверждать владение русским языком, знание российской истории и законодательства, если они не согласны с идеологическим курсом властей своих стран и поддерживают российские традиционные ценности.

Перечень государств, чьи граждане могут получить российский ВНЖ по упрощенной схеме, в сентябре составил МИД.

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Дания Россия вид на жительство Владимир Путин
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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