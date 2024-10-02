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В Японии произошел взрыв в аэропорту

В Японии произошел взрыв в аэропорту в префектуре Миядзаки

В аэропорту в японской префектуре Миядзаки произошел взрыв, взлетно-посадочную полосу закрыли, сообщает агентство Nikkei со ссылкой на пожарную службу.

«Звук взрыва был подтвержден на территории аэропорта Миядзаки. Подробности неизвестны», — говорится в отчете.

Взрыв произошел около 8:10 утра 2 октября (02:10 мск), в результате чего была повреждена рулежная дорожка — на ней образовалась овальная дыра площадью около 7 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время взлетно-посадочная полоса закрыта, а рейсы отменили.

Аэропорт расположен примерно в 7 км к югу от центра города Миядзаки. Его построили в 1943 году на месте бывшей военно-морской летной базы.

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В начале января 2024 года самолет Japan Airlines загорелся на взлетно-посадочной полосе в токийском аэропорту Ханэда после того, как столкнулся с самолетом береговой охраны Японии MA722, принадлежащим авиабазе Ханэда.

По данным перевозчика, на борту находились 367 пассажиров, в том числе восемь детей, и 12 членов экипажа, все они были эвакуированы.

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Теги
Япония аэропорты взлетно-посадочная полоса взрыв
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