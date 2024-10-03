В метро в Москве проверили работу систем экстренного оповещения

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В метро Москвы проверили работу систем оповещения. Голос из репродукторов оповещал пассажиров, что проверка — плановая. Накануне проверку систем проводили на поверхности — ею занималась МЧС.

По всем регионам включили сигнал «Внимание всем!» На улицах включались репродукторы, а эфир радио- и телеканалов был временно замещен.