В метро в Москве проверили работу систем экстренного оповещения
В метро Москвы проверили работу систем оповещения. Голос из репродукторов оповещал пассажиров, что проверка — плановая. Накануне проверку систем проводили на поверхности — ею занималась МЧС.
По всем регионам включили сигнал «Внимание всем!» На улицах включались репродукторы, а эфир радио- и телеканалов был временно замещен.
Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries
Эксперты назвали города России, где дешевле всего отремонтировать машину
Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей
Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц
Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов