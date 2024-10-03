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Военная операция на Украине ,  
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Участника военной операции Аргамакова назначат сенатором от Алтая

Сюжет
Военная операция на Украине
Амыр Аргамаков
Амыр Аргамаков (Фото: официальный сайт Правительства Республики Алтай)

Героя России, участника кадровой программы для военнослужащих «Время героев» Амыра Аргамакова назначат сенатором от Алтая, сообщил в ходе инаугурации глава республики Андрей Турчак. Трансляцию церемонии вела телекомпания «Горный Алтай».

«Сегодня мной будет подписан указ о назначении Амыра сенатором России, представляющим исполнительную власть Республики Алтай», — сказал Турчак.

Гвардии майору Аргамакову 30 лет. В 2018 году он участвовал в военной операции в Сирии. С февраля 2022 года он принимал участие в боевых действиях на Украине, где через год стал начальником штаба мотострелкового батальона.

В 2024 году он получил звезду Героя России, также военный дважды награжден орденом Мужества. Аргамаков — второй уроженец Алтая, удостоенный звания Героя России.

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Программа «Время героев» предназначена для подготовки высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих — участников военной операции. Желающие пройти переквалификацию должны иметь российское гражданство и обладать опытом управления командой подчиненных.

На первом этапе программы военные получают право начать обучение на платформе Российской академии народного хозяйства и государственной службы. После они проходят дополнительный отбор. На втором этапе участники проекта смогут начать обучение по программам Высшей школы государственного управления в Мастерской управления «Сенеж». К ним прикрепят персональных наставников, в том числе руководителей администрации президента, губернаторов, мэров и глав ведущих компаний.

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Военная операция на Украине сенатор Республика Алтай
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