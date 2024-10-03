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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве три раза за ночь прогремели взрывы

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Военная операция на Украине
Взрывы в Киеве звучали три раза за ночь, власти сообщали о работе ПВО на фоне воздушной тревоги. Также взрывы раздались в Харькове. Минобороны подчеркивает, что наносит удары только по военной инфраструктуре

В Киеве три раза за ночь прозвучали взрывы. Об этом сообщают «Страна», «Суспiльне» и «Зеркало недели».

Первая серия взрывов прозвучала в городе около 23:30 мск 2 октября. На тот момент в городе была объявлена воздушная тревога. Городская администрация сообщила о работе ПВО над Киевом.

Во второй раз за ночь взрывы в городе прозвучали около 02:20 мск., сообщает «Суспiльне». Областная администрация также сообщила о работе ПВО.

Третья серия Взрывов прозвучала в городе около 04:14 мск.

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Фото:Francis Joseph Dean / Dean Pictures / Global Look Press

О взрывах также сообщил мэр Харькова Игорь Терехов — они прозвучали около 23:00 мск 2 октября, власти сообщили о повреждениях инфраструктуры в Салтовском районе и пострадавших. На месте начался пожар. Во второй раз взрывы раздались на окраине города около 05:30 мск.

По данным «Суспiльне», взрывы также звучали в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. В последней они раздавались два раза за ночь.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Киев взрывы Украина Военная операция на Украине
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У посольства Израиля в пригороде Копенгагена прогремели два взрыва
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