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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ показала видео задержания пытавшихся похитить ребенка агентов ГУР

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Военная операция на Украине

ФСБ показала видео задержания пытавшихся похитить ребенка агентов ГУР
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ФСБ опубликовала кадры задержания нескольких сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Операция прошла на российско-литовской границе в Калининградской области.

На кадрах видно, как одному из агентов надевают наручники рядом с автомобилем. В этот момент из машины на руках выносят ребенка. Далее в ходе опроса сотрудников ФСБ двое задержанных признают, что группа намеревалась похитить несовершеннолетнего.

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Фото:ТАСС

По версии ФСБ, сотрудники ГУР пытались незаконно пересечь границу. Работники управления собирались вывезти за границу мальчика, отец которого работает в ГУР. Кроме того, задержанные собирали информацию о защищенности участка границы между Литвой и Россией «для возможной последующей нелегальной заброски агентуры».

Число задержанных в ФСБ не уточнили. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 Уголовного кодекса (шпионаж).

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ФСБ Калининград разведка Военная операция на Украине Украина
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