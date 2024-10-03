ФСБ показала видео задержания пытавшихся похитить ребенка агентов ГУР
ФСБ опубликовала кадры задержания нескольких сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Операция прошла на российско-литовской границе в Калининградской области.
На кадрах видно, как одному из агентов надевают наручники рядом с автомобилем. В этот момент из машины на руках выносят ребенка. Далее в ходе опроса сотрудников ФСБ двое задержанных признают, что группа намеревалась похитить несовершеннолетнего.
По версии ФСБ, сотрудники ГУР пытались незаконно пересечь границу. Работники управления собирались вывезти за границу мальчика, отец которого работает в ГУР. Кроме того, задержанные собирали информацию о защищенности участка границы между Литвой и Россией «для возможной последующей нелегальной заброски агентуры».
Число задержанных в ФСБ не уточнили. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 Уголовного кодекса (шпионаж).
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