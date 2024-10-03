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Чем заняться: фильмы, книги, игры, события ,  
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Новый роман Виктора Пелевина «Круть» выйдет 3 октября

Сюжет
Чем заняться: фильмы, книги, игры, события
Фото: Издательство «Эксмо»
Фото: Издательство «Эксмо»

Новый роман Виктора Пелевина «Круть» поступит в продажу 3 октября, говорится в поступившем в РБК сообщении издательства «Эксмо».

Старт продаж намечен на 20:24 мск. Триллер-детектив в цифровом формате можно будет найти на сервисах «Яндекс Книги» (бывший Bookmate), «Литрес» и книжном разделе «Яндекс Плюса».

Сюжет книги «Круть» — это развитие истории вселенной Transhumanism Inc. и одновременно самостоятельное произведение. В новом романе будет действовать оперативник Маркус Зоргенфрей, корпоративный следователь службы безопасности Transhumanism Inc., который появляется и в других произведениях автора. Во вселенной, в которой существует герой, имплант-коррекция «Открытого мозга» превратила женщин в доминантный гендер.

Новый роман Виктора Пелевина «Круть» выйдет в октябре
Общество
Фото:eksmo.ru

Пелевин получил известность в 1990-х благодаря романам «Омон Ра», «Generation П» (по нему был снят фильм-экранизация, вышедший в 2011 году) и др. Среди других известных книг автора — Empire V, iPhuck 10, «Непобедимое Солнце», Transhumanism Inc. и др.

Автор выпускает один роман раз в год — книги выпускают осенью. В прошлом году у Пелевина вышел 20-й роман — «Путешествие в Элевсин».

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Виктор Пелевин

писатель
22 ноября 1962 года
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