Новый роман Виктора Пелевина «Круть» выйдет в октябре

Новый роман Пелевина получил название «Круть». Он расскажет о фем-блатняке в третьем веке Золотой эры

Фото: eksmo.ru

В октябре выйдет новый, 21-й по счету роман Виктора Пелевина «Круть», говорится в поступившем в РБК сообщении издательства «Эксмо».

Триллер-детектив поступит в продажу 3 октября в 20:24. Он будет доступен в сервисах «Букмейт» и книжном разделе «Яндекс Плюса».

Сюжет книги «Круть» — это развитие истории вселенной Transhumanism Inc. и одновременно самостоятельное произведение. В новом романе будет действовать оперативник Маркус Зоргенфрей, корпоративный следователь службы безопасности Transhumanism Inc., который появляется и в других произведениях автора.

«Идет третий век Зеленой Эры. Имплант-коррекция «Открытого мозга» превратила женщин в доминантный гендер, и в уголовной иерархии изменился баланс сил. На ее вершину поднялся фем-блатняк — безжалостные куры-заточницы. Противостоять им не может никто из биологических мужчин, но есть нюанс», — говорится в аннотации к новой книге.

В прошлом году у Пелевина вышел 20-й роман — «Путешествие в Элевсин». В нем, как и в новой книге, действовал Маркус Зоргенфрей.

Писатель получил известность в 1990-х благодаря романам «Омон Ра», «Generation П» (по нему был снят фильм-экранизация, вышедший в 2011 году) и др. Среди других известных книг автора — Empire V, iPhuck 10, «Непобедимое Солнце», Transhumanism Inc. и др.

В 2023-м Пелевину исполнилось 60 лет. Он создал себе репутацию мистификатора и затворника — в частности, автор не дает интервью, не появляется на телевидении и светских мероприятиях с начала 2000-х, также он не ведет соцсетей, а на малочисленных фотографиях не снимает темных очков.