Производитель энергетиков Gorilla оспорил запрет ФАС маркировки «халяль»
Московская пивоваренная компания подала иск в Арбитражный суд Москвы, ответчиком по делу выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), следует из данных картотеки суда. Как уточняют «Ведомости», компания требует признать недействительным запрет ведомства использовать маркировку «халяль» на энергетиках Gorilla.
В конце июля управление ФАС по Ингушетии назвало маркировку «халяль» на энергетиках «вводящей потребителей в заблуждение». В ведомстве сослались на ГОСТ, отметив, что халяльная пища не должна содержать вредных компонентов, в то время как Минздрав сообщает о потенциальных рисках от употребления энергетиков.
«УФАС по Ингушетии и ФАС России необоснованно относят специальные знаки системы добровольной сертификации к рекламной информации или информации, вводящей потребителя в заблуждение», — заявил «Ведомостям» представитель Московской пивоваренной компании. По его словам, компания наносила маркировку «в полном соответствии с требованиями законодательства о техническом регулировании и в установленном порядке».
Опрошенные изданием эксперты назвали минимальными шансы компании на успех в суде, поскольку энергетики могут негативно влиять на здоровье человека за счет содержания таурина, кофеина и сахара. Специалисты также согласились с ФАС в том, что маркировка «халяль» повышает доверие к продукции у определенных слоев населения и может стать элементом недобросовестной конкуренции.
Роспотребнадзор среди последствий употребления энергетиков называет повышение артериального давления, увеличение сердечного ритма, дрожь конечностей, раздражительность, расстройство сна, депрессию. Регулярное их употребление может даже привести к смерти из-за инфаркта миокарда, предупреждает ведомство.
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