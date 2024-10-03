На Камчатке семья косаток вновь села на мель
Спасенная накануне семья косаток на Камчатке не успела выбраться в открытое море и во время отлива снова оказалась на мели, сообщает пресс-служба МЧС.
Семья двух взрослых особей и двух детенышей косаток села на мель в Охотском море во время отлива накануне. Самец лежал на боку — его перевернули спасатели, они также помогали перемещать косаток в глубокие места моря. Позднее власти сообщили, что животные выплыли с приходом прилива.
«Сегодня утром они уплыли с мелководья в сторону открытого моря. К сожалению, животным не удалось найти узкий выход из лимана и во время отлива они снова оказались на мелководье», — рассказали в МЧС. Им на помощь отправились восемь специалистов ведомства.
Глава регионального МЧС Сергей Лебедев также сообщил о возобновлении спасательной операции. Он добавил, что следующий прилив ожидается в 21:02 по местному времени (12:02 мск).
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