Застрявших на мели камчатских косаток освободили волонтеры и прилив
Застрявшие на мели рядом с селом Устьевое на Камчатке косатки выплыли с приходом прилива, сообщил региональный министр по ЧС Сергей Лебедев.
За передвижением четырех косаток следила группа спасателей на лодке. Перемещать животных вручную в глубокие места Охотского моря помогали десятки волонтеров, работники инспекции по маломерным судам и местные спасатели.
«У истории с косатками, скорее всего, счастливый конец. Мы до утра не узнаем — удалось ли могучим и красивым млекопитающим найти выход в устья, но я надеюсь, что их вековое чутье не подведет», — написал Лебедев.
Ранее глава местного МЧС сообщил, что в Соболевском районе на мель во время отлива сели четыре косатки — две взрослые особи и два детеныша. Самец лежал на боку, когда животных обнаружили, — волонтеры перевернули его. Животных поливали водой перед приливом, для их спасения собралась группа из более чем 30 человек.
Израиль пригрозил Ирану ударить по ядерным и нефтяным объектам. Следите за новостями в Telegram
Как выбрать вино в магазине
Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело
К Льву Шлосбергу пришли с обысками
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
В Кремле ответили на сообщения о планах Шольца созвониться с Путиным
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов