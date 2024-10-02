Застрявших на мели камчатских косаток освободили волонтеры и прилив

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Застрявшие на мели рядом с селом Устьевое на Камчатке косатки выплыли с приходом прилива, сообщил региональный министр по ЧС Сергей Лебедев.

За передвижением четырех косаток следила группа спасателей на лодке. Перемещать животных вручную в глубокие места Охотского моря помогали десятки волонтеров, работники инспекции по маломерным судам и местные спасатели.

«У истории с косатками, скорее всего, счастливый конец. Мы до утра не узнаем — удалось ли могучим и красивым млекопитающим найти выход в устья, но я надеюсь, что их вековое чутье не подведет», — написал Лебедев.

Ранее глава местного МЧС сообщил, что в Соболевском районе на мель во время отлива сели четыре косатки — две взрослые особи и два детеныша. Самец лежал на боку, когда животных обнаружили, — волонтеры перевернули его. Животных поливали водой перед приливом, для их спасения собралась группа из более чем 30 человек.