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Застрявших на мели камчатских косаток освободили волонтеры и прилив

Застрявших на мели камчатских косаток освободили волонтеры и прилив
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Застрявшие на мели рядом с селом Устьевое на Камчатке косатки выплыли с приходом прилива, сообщил региональный министр по ЧС Сергей Лебедев.

За передвижением четырех косаток следила группа спасателей на лодке. Перемещать животных вручную в глубокие места Охотского моря помогали десятки волонтеров, работники инспекции по маломерным судам и местные спасатели.

Застрявших на мели камчатских косаток освободили волонтеры и прилив

«У истории с косатками, скорее всего, счастливый конец. Мы до утра не узнаем — удалось ли могучим и красивым млекопитающим найти выход в устья, но я надеюсь, что их вековое чутье не подведет», — написал Лебедев.

На Камчатке на мель сели косатки с детенышами. Кадры спасения животных
Life
Из-за отлива и мелководья косатки не могут дышать, их непрерывно поливают водой и стараются переместить постепенно на более глубокое место

Ранее глава местного МЧС сообщил, что в Соболевском районе на мель во время отлива сели четыре косатки — две взрослые особи и два детеныша. Самец лежал на боку, когда животных обнаружили, — волонтеры перевернули его. Животных поливали водой перед приливом, для их спасения собралась группа из более чем 30 человек.

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Теги
косатка Камчатский край МЧС Охотское море
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