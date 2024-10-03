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Политика ,  
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Токио счел несерьезным отклонение Россией демарша из-за ситуации с Ил-38

Отклонение Россией протеста Токио из-за инцидента с самолетом Ил-38 говорит о несерьезном отношении Москвы, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции.

«Указанные вами высказывания говорят о том, что российская сторона не отнеслась серьезно к протесту японской стороны. Это вызывает крайнее сожаление», — сказал Хаяси (цитата по ТАСС).

Он отметил, что японская сторона еще раз донесла до Москвы свою позицию о случившемся и вновь потребовала не допустить повторения подобных инцидентов.

Так он прокомментировал слова официального представителя МИД Марии Захаровой о том, что Россия отклонила демарш Японии по поводу Ил-38.

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Политика
Истребитель&nbsp;F-35

Речь идет о ситуации с российским Ил-38, который, по данным Минобороны Японии, 23 сентября трижды нарушил воздушное пространство страны. Поднятые по тревоге истребители F-35 несколько раз выпустили средства инфракрасного противодействия в качестве предупреждения.

«Японская сторона по дипломатическим каналам пыталась выразить нам протест по данной теме. Демарш был отклонен российской стороной. Никакой информации, подтверждающей его обоснованность, у нас нет», — сказала представитель МИД России Захарова.

Минобороны России заявляет, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Теги
Персоны
Япония Ил-38 демарш протест самолет нарушение воздушного пространства
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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