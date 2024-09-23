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Политика ,  
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Японские истребители использовали ИК-ловушки при контакте с Ил-38 России

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Истребитель F-35 (Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press)

Японские истребители использовали средства инфракрасного противодействия для предупреждения при контакте с российским самолетом Ил-38, который нарушил воздушное пространство страны, сообщила газета SCMP со ссылкой на Минобороны Японии.

«Российский патрульный самолет Ил-38 трижды нарушал наше воздушное пространство над нашими территориальными водами к северу от острова Ребун, Хоккайдо», — заявил министр обороны страны Минору Кихара.

Каждый раз российский самолет находился в воздушном пространстве Японии около минуты. Поднятые по тревоге истребители F-35 несколько раз выстрелили средствами инфракрасного противодействия. Японские силы самообороны впервые применили такие средства, отметил Кихара.

В Минобороны сообщили, что Япония направила по дипломатическим каналам Москве протест в связи с произошедшим.

Средства инфракрасного противодействия — системы, использующиеся в военной авиации, предназначенные для противодействия ракетам с инфракрасной головкой самонаведения. Летчики используют пиротехнические устройства, выделяющие большое количество тепла при сгорании горючего состава.

Минобороны России заявляет, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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В конце августа силы самообороны Японии поднимали истребители из-за нарушения воздушного пространства китайским самолетом-разведчиком Y-9. Инцидент произошел в районе островов Дандзё. Китайский самолет находился в воздушном пространстве страны около двух минут. Это первое нарушение воздушного пространства Японии китайским самолетом.

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Япония истребитель Ил-38
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