СК и прокуратура начали проверку в связи с пожаром в театре в Хабаровске
Следственный комитет организовал проверку в связи с пожаром в Хабаровском краевом музыкальном театре, сообщила пресс-служба ведомства.
«Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 219 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности)», — говорится в сообщении.
Прокуратура Хабаровского края тоже начала проверку и пообещала дать оценку соблюдению требований пожарной безопасности в учреждении, в том числе при проведении ремонтных работ.
О том, что в здании театра в сентябре начался ремонт крыши, на который выделили 36,4 млн руб, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры.
Пожар в здании театра произошел 3 октября около 9 часов утра по местному времени. Сначала в МЧС сообщили, что загорелись обшивка и кровля здания, позднее обрушился фасад и наружная стена. Кроме того, при тушении пожара произошел взрыв четырех баллонов с газом.
Площадь возгорания сначала достигла 1 тыс. кв. м, а потом выросла до 4 тыс. кв. м. Внутри театра в момент пожара находились три человека, они успели эвакуироваться до прибытия пожарных. Пострадавших нет.
На месте происшествия под руководством губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина был создан оперативный штаб.
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