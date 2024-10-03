Площадь пожара в театре в Хабаровске выросла до 4 тыс. кв. м

При тушении пожара в театре в Хабаровске взорвались баллоны с газом

Взрыв четырех баллонов с газом произошел при тушении пожара в здании Хабаровского краевого музыкального театра, сообщает пресс-служба МЧС.

«Обрушился фасад и наружная стена. При тушении произошел взрыв четырех баллонов с газом», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания увеличилась с 1 тыс. до 4 тыс. кв. м.

На месте происшествия создали оперативный штаб. Пострадавших нет, уточнил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. «В причинах будем разбираться после того, как сотрудники МЧС закончат свою работу», — написал он в телеграм-канале.

Пожар в здании театра произошел 3 октября около 9 часов утра по местному времени. В МЧС тогда сообщили, что загорелись обшивка и кровля здания. Внутри театра в момент пожара находились три человека, они успели эвакуироваться до прибытия пожарных.

В тушении возгорания участвуют более 50 человек личного состава МЧС и 11 единиц техники.