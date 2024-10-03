При тушении пожара в театре в Хабаровске взорвались баллоны с газом
Взрыв четырех баллонов с газом произошел при тушении пожара в здании Хабаровского краевого музыкального театра, сообщает пресс-служба МЧС.
«Обрушился фасад и наружная стена. При тушении произошел взрыв четырех баллонов с газом», — говорится в сообщении.
Площадь возгорания увеличилась с 1 тыс. до 4 тыс. кв. м.
На месте происшествия создали оперативный штаб. Пострадавших нет, уточнил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. «В причинах будем разбираться после того, как сотрудники МЧС закончат свою работу», — написал он в телеграм-канале.
Пожар в здании театра произошел 3 октября около 9 часов утра по местному времени. В МЧС тогда сообщили, что загорелись обшивка и кровля здания. Внутри театра в момент пожара находились три человека, они успели эвакуироваться до прибытия пожарных.
В тушении возгорания участвуют более 50 человек личного состава МЧС и 11 единиц техники.
Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц
Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex
МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата
ЦБ впервые с апреля поднял курс доллара выше ₽94
Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов