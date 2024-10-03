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Политика ,  
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Додик сообщил о планах встретиться с Путиным на саммите БРИКС

Президент Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик рассказал, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.

По словам Додика, российская сторона пригласила Республику Сербскую на саммит в качестве наблюдателя.

«Мы постараемся предоставить возможность лидерам этого движения изучить, могут ли членами этого альянса также быть автономные регионы или провинции. Я также встречусь с президентом России Владимиром Путиным в Казани», — сказал президент (цитата по сербской газете Politika).

Он назвал Россию дружественной страной и отметил, что «высоко ценит» Путина и считает его «одним из важнейших мировых лидеров».

Саммит глав государств стран БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября.

Додик приедет на саммит БРИКС в Казани
Политика
Милорад Додик

БРИКС образовали в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая; первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к союзу присоединилась ЮАР, и организация получила название БРИКС. (ЮАР на английском языке — South African Republic).

С 1 января 2024 года в БРИКС вступили еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения решили не менять. Россия в 2024 году председательствует в БРИКС, саммит глав стран объединения пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

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Милорад Додик Республика Сербская Владимир Путин БРИКС Казань
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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