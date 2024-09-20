Додик приедет на саммит БРИКС в Казани

Милорад Додик (Фото: Nedim Grabovica / Global Look Press)

Глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассказал «РИА Новости», что с гордостью примет участие в саммите БРИКС в Казани.

По его словам, он будет в городе 20 октября, его пригласили на мероприятие. «Меня это радует, уверен, что у меня будет возможность встретиться с другими участниками саммита. Это мировое событие самого высокого ранга, в котором участвуют сильнейшие страны мира», — отметил Додик.

Он уточнил, что нынешняя ситуация в мире не отвечает ценностям БРИКС. К таким он отнес уважение суверенных прав других государств и невмешательство во внутренние вопросы стран.

Саммит глав государств стран БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября.

Республика Сербская — часть государства Босния и Герцеговина. Вторая часть государства — Федерация Боснии и Герцеговины, где проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. В Боснии и Герцеговине страну возглавляет коллективный президиум, куда входят три президента: от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко.

БРИКС образовали в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая; первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к союзу присоединилась ЮАР, и организация получила название БРИКС. (ЮАР на английском языке — South African Republic).

С 1 января 2024 года в БРИКС вступили еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения решили не менять. Россия в 2024 году председательствует в БРИКС, саммит глав стран объединения пройдет в Казани с 22 по 24 октября.