В Думе предложили обязать работодателей оплачивать проезд сотрудникам

Группа депутатов ЛДПР внесет в Госдуму законопроект об обязанности работодателей обеспечивать проезд сотрудников к месту работы и обратно при отсутствии возможности пользоваться общественным транспортом, передает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

В пресс-службе партии уточнили агентству, что документ внесут на рассмотрение нижней палаты парламента 3 октября.

Авторы законопроекта предлагают внести поправки в статью 22 Трудового кодекса («Основные права и обязанности работодателя»). К обязанностям работодателя может добавится обеспечение проезда работника до места работы и обратно в случае ночных смен, из-за неразвитой сети общественного транспорта в определенной местности или чрезвычайных обстоятельств.

«Многие говорили о том, что сталкиваются с несправедливой ситуацией, когда приходилось возвращаться домой с работы в позднее время на такси за свой счет», — объяснил один из авторов проекта, депутат Евгений Марков. Он подчеркнул, что у работников сокращается доход из-за того, что им приходится самим оплачивать такси, цены на которое «существенно поднялись».

Оплату проезда работодатели предлагают соискателям в качестве одного из бонусов в дополнение к зарплате, показали результаты опроса сервиса «Авито Работа». Например, работникам в сфере строительства предлагают еще оплату жилья и компенсацию за работу в тяжелых или удаленных условиях. В сферах производственной, добывающей и сельскохозяйственной промышленности чаще всего предлагают бонусы в виде бесплатного питания, оплачиваемого обучения, жилья или помощи с переездом. В сфере доставки, грузоперевозок и логистики компенсируют расходы на топливо и иные транспортные расходы.