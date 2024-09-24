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Работодатели стали чаще предлагать соискателям материальные бонусы

Российские работодатели стали чаще предлагать соискателям материальные бонусы
В последний год материальные бонусы в дополнение к окладу кандидатам стали предлагать на 23% чаще. Чаще бонусы предлагают специалистам из сфер строительства, производственной и добывающей промышленности, доставки и грузоперевозок

Российские работодатели за последний год стали на 23% чаще предлагать соискателям материальные бонусы в дополнение к окладу, показал опрос сервиса «Авито Работа» (есть у РБК).

По итогам лета эксперты проанализировали вакансии, размещенные на платформе, в которых упоминались различные бонусы, предоставляемые кандидатам на должность за счет компании.

Чаще всего подобные бонусы упоминаются в вакансиях из сфер:

  • Строительство промышленных и инфраструктурных объектов (16,4% вакансий, где упоминались материальные бонусы относились к этой области);
  • Производственная, добывающая и сельскохозяйственная промышленности (13,4% от всех вакансий с упоминанием бонусов соответственно);
  • Доставка, грузоперевозки и логистика (4,5% от всех вакансий соответственно);
  • Розничная и оптовая торговля (3,4% из всех вакансий с упоминанием бонусов);
  • Общественное питание (2,5% из всех вакансий с предложением бонусов соответственно).

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Чаще всего в числе бонусов, которые предлагали работодатели соискателям в сфере строительства, были оплата жилья, проезда и компенсация за работу в тяжелых или удаленных условиях. В среднем работники этой сферы зарабатывают 151,6 тыс. руб. в месяц при полном рабочем дне.

Претендентам на вакансии в сферах производственной, добывающей и сельскохозяйственной промышленности чаще всего предлагают бонусы в виде бесплатного питания, оплачиваемого обучения, жилья или помощи с переездом. Потенциальным сотрудникам в этой сфере компании предлагают в среднем 132,9 тыс. руб. в месяц при полной занятости.

В сфере доставки, грузоперевозок и логистики соискателям чаще всего предоставляют служебный автомобиль, компенсируют расходы на топливо и иные транспортные расходы. Предприятия платят и предлагают сотрудникам в среднем 154,7 тыс. руб в месяц при устройстве на полный рабочий день.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
вакансии соискатель бонусы Авито
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