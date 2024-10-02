Курский губернатор сообщил о десяти сбитых над регионом дронах

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Российские силы противовоздушной обороны сбили десять украинских беспилотников над Курской областью, сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

В 21:45 мск он сообщил о шести сбитых дронах, затем, менее чем через час, написал еще о четырех.

Губернатор напомнил жителям, что обломки дронов могут содержать взрывчатку или на них могут быть нанесены отравляющие вещества.

Ранее 2 октября в Минобороны дважды сообщали о сбитых над Курской областью беспилотниках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предыдущий дрон сбили около 18:00 мск. До этого военное ведомство отчиталось о беспилотнике, сбитом около 13:50 мск.

Кроме того, ВСУ трижды пытались прорвать границу с Россией в Курской области в районе села Новый Путь.

Всего за сутки, по информации Минобороны России, потери украинской армии — это более 300 военнослужащих, две единицы бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и боевая бронированная машина, а также самоходная артиллерийская установка «Богдана», пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Семеро военнослужащих ВСУ сдались в плен.