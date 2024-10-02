В Минске заявили о раненном при теракте в Израиле гражданине Белоруссии
В Израиле во время теракта ранения получил гражданин Белоруссии, сообщает издание «Беларусь сегодня» со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.
«С сожалением сообщаем, что в результате теракта 1 октября 2024 года в городе Яффо (Израиль) был тяжело ранен гражданин Белоруссии 1997 года рождения», — цитирует издание сообщение министерства.
В министерстве отметили, что посольство Белоруссии находится в контакте с местными властями и медицинским учреждением, куда госпитализировали пострадавшего.
Также в ведомстве напомнили об актуальности рекомендации гражданам по возможности воздержаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока, прежде всего в Израиль и Ливан.
О стрельбе в Яффе (старый город, объединен с Тель-Авивом) стало известно накануне. Два вооруженных человека вошли в метротрамвай и открыли огонь по пассажирам. Также они устроили стрельбу на Иерусалимском проспекте в районе Яффо. Шесть человек погибли и еще 17 пострадали в результате стрельбы.
Военное крыло палестинской группировки ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» — взяли на себя ответственность за теракт в Яффе в Тель-Авиве 1 октября.
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