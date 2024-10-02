 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удар Ирана по Израилю ,  
0 

В Минске заявили о раненном при теракте в Израиле гражданине Белоруссии

Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Стихийный мемориал погибшим в результате стрельбы в Яффо
Стихийный мемориал погибшим в результате стрельбы в Яффо (Фото: Nir Elias / Reuters)

В Израиле во время теракта ранения получил гражданин Белоруссии, сообщает издание «Беларусь сегодня» со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

«С сожалением сообщаем, что в результате теракта 1 октября 2024 года в городе Яффо (Израиль) был тяжело ранен гражданин Белоруссии 1997 года рождения», — цитирует издание сообщение министерства.

В министерстве отметили, что посольство Белоруссии находится в контакте с местными властями и медицинским учреждением, куда госпитализировали пострадавшего.

Также в ведомстве напомнили об актуальности рекомендации гражданам по возможности воздержаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока, прежде всего в Израиль и Ливан.

О стрельбе в Яффе (старый город, объединен с Тель-Авивом) стало известно накануне. Два вооруженных человека вошли в метротрамвай и открыли огонь по пассажирам. Также они устроили стрельбу на Иерусалимском проспекте в районе Яффо. Шесть человек погибли и еще 17 пострадали в результате стрельбы.

Военное крыло палестинской группировки ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» — взяли на себя ответственность за теракт в Яффе в Тель-Авиве 1 октября.

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex

МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата

ЦБ впервые с апреля поднял курс доллара выше ₽94

Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Израиль теракт Беларусь МИД Белоруссии пострадавший
Материалы по теме
FT сообщила о риске, на который пошел Хаменеи из-за удара по Израилю
Политика
Захарова оценила объявление генсека ООН персоной нон грата в Израиле
Политика
При израильском ударе по Дамаску погибли три человека
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 17:28
«Новые люди» ответили на критику Володина из-за законопроекта о чайлдфриПолитика, 21:45
Байден заявил, что не поддержит удары Израиля по ядерным объектам ИранаПолитика, 21:42
Махачкалинское «Динамо» отыгралось с 0:3, но уступило «Крыльям Советов»Спорт, 21:31
В Минске заявили о раненном при теракте в Израиле гражданине БелоруссииПолитика, 21:25
Мошенникам удалось оформить кредит в ₽4 млн на заключенного СИЗООбщество, 21:15
Президент Ирана предупредил Израиль о «более сильном ответе»Политика, 21:11
«Спартак» вырвал победу у «Динамо» в Кубке после удаления СтанковичаСпорт, 21:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
$24 млрд недостаточно. Как криптосервис Lido готовится к «большому» рынкуКрипто, 21:03
ООН понизила уровень аккредитации корреспонденту ВГТРК за вопрос БербокПолитика, 20:55
Reuters узнало о риске краха системы трансферов ФИФА из-за экс-игрока РПЛСпорт, 20:23
При израильском ударе по Дамаску погибли три человекаПолитика, 20:14
Мэра города Избербаш в Дагестане арестовали за взятку от застройщикаОбщество, 20:13
В Госдепе США выразили надежду на скорые переговоры по УкраинеПолитика, 20:12
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 20:09