ООН понизила уровень аккредитации корреспонденту ВГТРК за вопрос Бербок

Валентин Богданов (Фото: valentinbogdanov / Telegram)

Организация Объединенных Наций (ООН) понизила уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову за вопросы главе Министерства иностранных дел Германии Анналене Бербок на Генассамблее ООН. Об этом сообщила телерадиокомпания в своем телеграм-канале.

«В сообщении организации утверждается, что Богданов нарушил правила доступа СМИ, но не указаны конкретные пункты, которые якобы нарушил журналист», — говорится в публикации.

ВГТРК также привела фрагмент письма от ООН, в котором говорится, что основной пропуск Богданова будет заменен на нерезидентский (Green P), который «вступает в силу немедленно».

Как сообщила ТАСС представитель МИД России Мария Захарова, постпредство России уже направило в секретариат ООН ноту с требованием оценить действия Германии против российского журналиста.

По словам Захаровой, вопрос, который успел озвучить Валентин Богданов, касался перспектив российско-украинских мирных переговоров.

Она подчеркнула, что работе журналиста в специальной зоне, предназначенной для СМИ, помешали представители немецкой делегации, которые его оттолкнули и не дали оператору снять видео с Бербок. Захарова добавила, что Москва будет добиваться справедливости и восстановления прав журналиста.

Позднее постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что уже написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и рассказал ему о произошедшем. По словам постпреда, генсек пообещал рассмотреть вопрос восстановления уровня аккредитации Богданову.