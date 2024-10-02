 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ООН понизила уровень аккредитации корреспонденту ВГТРК за вопрос Бербок

Валентин Богданов
Валентин Богданов (Фото: valentinbogdanov / Telegram)

Организация Объединенных Наций (ООН) понизила уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову за вопросы главе Министерства иностранных дел Германии Анналене Бербок на Генассамблее ООН. Об этом сообщила телерадиокомпания в своем телеграм-канале.

«В сообщении организации утверждается, что Богданов нарушил правила доступа СМИ, но не указаны конкретные пункты, которые якобы нарушил журналист», — говорится в публикации.

ВГТРК также привела фрагмент письма от ООН, в котором говорится, что основной пропуск Богданова будет заменен на нерезидентский (Green P), который «вступает в силу немедленно».

Журналистку вывели со встречи с Санду из-за русского языка
Политика

Как сообщила ТАСС представитель МИД России Мария Захарова, постпредство России уже направило в секретариат ООН ноту с требованием оценить действия Германии против российского журналиста.

По словам Захаровой, вопрос, который успел озвучить Валентин Богданов, касался перспектив российско-украинских мирных переговоров.

Она подчеркнула, что работе журналиста в специальной зоне, предназначенной для СМИ, помешали представители немецкой делегации, которые его оттолкнули и не дали оператору снять видео с Бербок. Захарова добавила, что Москва будет добиваться справедливости и восстановления прав журналиста.

Позднее постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что уже написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и рассказал ему о произошедшем. По словам постпреда, генсек пообещал рассмотреть вопрос восстановления уровня аккредитации Богданову.

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex

МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата

ЦБ впервые с апреля поднял курс доллара выше ₽94

Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ВГТРК Анналена Бербок Германия Генассамблея ООН
Материалы по теме
СК возбудил дело об избиении журналиста телеканала «360» в Москве
Общество
Журналистку вывели со встречи с Санду из-за русского языка
Политика
ФСБ возбудила дело против журналистов ABC за репортаж из Суджи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 17:28
«Новые люди» ответили на критику Володина из-за законопроекта о чайлдфриПолитика, 21:45
Байден заявил, что не поддержит удары Израиля по ядерным объектам ИранаПолитика, 21:42
Махачкалинское «Динамо» отыгралось с 0:3, но уступило «Крыльям Советов»Спорт, 21:31
В Минске заявили о раненном при теракте в Израиле гражданине БелоруссииПолитика, 21:25
Мошенникам удалось оформить кредит в ₽4 млн на заключенного СИЗООбщество, 21:15
Президент Ирана предупредил Израиль о «более сильном ответе»Политика, 21:11
«Спартак» вырвал победу у «Динамо» в Кубке после удаления СтанковичаСпорт, 21:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
$24 млрд недостаточно. Как криптосервис Lido готовится к «большому» рынкуКрипто, 21:03
ООН понизила уровень аккредитации корреспонденту ВГТРК за вопрос БербокПолитика, 20:55
Reuters узнало о риске краха системы трансферов ФИФА из-за экс-игрока РПЛСпорт, 20:23
При израильском ударе по Дамаску погибли три человекаПолитика, 20:14
Мэра города Избербаш в Дагестане арестовали за взятку от застройщикаОбщество, 20:13
В Госдепе США выразили надежду на скорые переговоры по УкраинеПолитика, 20:12
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 20:09