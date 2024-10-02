Мошенникам удалось оформить кредит в ₽4 млн на заключенного СИЗО
На имя сидящего в СИЗО в Петербурге мужчины мошенники смогли оформить сим-карту и взять миллионный кредит, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Делом занимался Выборгский районный суд Санкт-Петербурга. С иском обратился Александр Горшенев. Летом 2022 года, когда он находился под стражей в СИЗО, мошенники получили копию привязанной к его абонентскому номеру сим-карты и через приложение банка заключили кредитный договор от имени Горшенева на сумму более 4 млн руб.
По словам мужчины, его паспорт находился в материалах уголовного дела, а телефон с сим-картой изъял следователь. Истец подчеркнул, что копию сим-карты злоумышленникам выдали без проверки документов, не обратив внимание на то, что подписи в паспорте и заявлении на замену сим-карты различаются.
Представитель сотового оператора «МегаФон», в офисе которого проводилась замена сим-карты, пояснила в суде, что сверка подписей не входит в полномочия сотрудников.
«Идентификация лица, обратившегося за заменой сим-карты, была произведена сотрудником филиала в рамках полномочий сотрудника, был предъявлен паспорт и сверены его данные с данными, имеющимися в базе, проводить сверку подписи и фотографии у сотрудников полномочий нет», — передает ее слова пресс-служба.
Суд удовлетворил иск Горшенева к оператору сотовой связи на основании того, что в момент выдачи копии сим-карты истец находился под стражей, и признал недействительной сделку по замене сим-карты.
Весной 2024 года эксперты разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T сообщили, что злоумышленники предпринимают попытки украсть мобильные номера с помощью eSIM — встроенной цифровой карты, выполняющей в некоторых смартфонах функции физической сим-карты, — для получения доступа к онлайн-банкингу россиян.
По данным экспертов, с осени 2023 года зафиксировано более ста попыток входа в личные кабинеты клиентов в онлайн-сервисах только у одной финансовой организации.
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