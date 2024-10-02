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Мэра города Избербаш в Дагестане арестовали за взятку от застройщика

Магомед Исаков во время заседания суда
Магомед Исаков во время заседания суда (Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС)

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца мэра города Избербаш Магомеда Исакова по обвинению во взятке в 3,9 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе верховного суда Дагестана.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <...> по 30 ноября 2024 года», — говорится в сообщении.

Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

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В региональном МВД сообщили, что в 2019 году мэр получил от застройщика 1,5 млн руб. и иномарку стоимостью 2,4 млн руб. за обязательство не препятствовать возведению многоквартирного дома на земельном участке в черте города.

Благодаря занимаемой должности он обладал необходимыми полномочиями, чтобы оказать содействие застройщику в получении разрешения на строительство, уточнили в Следственном комитете.

В отношении Исакова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Об уголовном деле против Исакова и его задержании Следственный комитет сообщил накануне, 1 октября. В операции участвовали сотрудники полиции и ФСБ.

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Дагестан суд взятка арест
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