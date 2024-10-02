Медведев назвал главные цели «Ростелекома»

Дмитрий Медведев во время заседания нового состава совета директоров ПАО «Ростелеком» (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Работа по импортозамещению, разработке отечественного программного обеспечения и производству телеком-оборудования — основные цели развития «Ростелекома», заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, которого ранее в этот день избрали председателем совета директоров компании.

Об этом он сказал на заседании совета директоров, трансляция которого шла во «ВКонтакте».

«Цель — обеспечить контроль за дальнейшим развитием крупнейшей компании в сфере цифровых услуг. Давайте трудиться над всем этим, над этой задачей», — обратился Медведев к коллегам.

По его словам, «Ростелеком» выполняет важную миссию для россиян — в частности, ведет разработки в области здравоохранения и образования, жилищно-коммунального хозяйства и в других сферах. Медведев заверил, что работа по этим направлениям продолжится.

«Ростелеком» 2 октября сообщил, что Медведев возглавил совет директоров компании. С 2015 года этот пост занимал спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов. Акционеры утвердили новый состав совета директоров в сентябре, сообщили в компании.

ПАО «Ростелеком» — компания, занимающая лидирующие позиции на российском рынке доступа в интернет, платного телевидения, а также мобильной связи. В частности, «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов, говорится на сайте компании.