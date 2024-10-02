Медведев назвал главные цели «Ростелекома»
Работа по импортозамещению, разработке отечественного программного обеспечения и производству телеком-оборудования — основные цели развития «Ростелекома», заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, которого ранее в этот день избрали председателем совета директоров компании.
Об этом он сказал на заседании совета директоров, трансляция которого шла во «ВКонтакте».
«Цель — обеспечить контроль за дальнейшим развитием крупнейшей компании в сфере цифровых услуг. Давайте трудиться над всем этим, над этой задачей», — обратился Медведев к коллегам.
По его словам, «Ростелеком» выполняет важную миссию для россиян — в частности, ведет разработки в области здравоохранения и образования, жилищно-коммунального хозяйства и в других сферах. Медведев заверил, что работа по этим направлениям продолжится.
«Ростелеком» 2 октября сообщил, что Медведев возглавил совет директоров компании. С 2015 года этот пост занимал спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов. Акционеры утвердили новый состав совета директоров в сентябре, сообщили в компании.
ПАО «Ростелеком» — компания, занимающая лидирующие позиции на российском рынке доступа в интернет, платного телевидения, а также мобильной связи. В частности, «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов, говорится на сайте компании.
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