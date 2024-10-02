Медведев сменил Сергея Иванова во главе совета директоров «Ростелекома»

Иванов был главой совета директоров «Ростелекома» почти десять лет. В августе его кандидатура был в списке кандидатов в совет директоров, в сентябре исчезла и в нем появился Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев был избран председателем совета директоров «Ростелекома», крупнейшей компании на российском рынке фиксированной связи и доступа в интернет. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Акционеры компании утвердили новый состав совета директоров в сентябре, 2 октября состоялось его первое заседание.

«На заседании сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели — по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту». — сообщили в компании.

До этого председателем совета директоров с 2015 года был спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов.

«Интерфакс» в сентябре со ссылкой на материалы к годовому собранию акционеров компании писал, что в списке 11 кандидатов в совет директоров (в нем столько же мест) были выдвинуты помимо Медведева глава Минцифры Максут Шадаев, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, глава ВТБ Андрей Костин, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, медиаменеджер Антон Златопольский, глава ООО «Новые цифровые решения» Вадим Семенов, председатель правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский, руководитель департамента стратегии и корпоративного развития ВТБ Владимир Левыкин.

В августе список кандидатов был иным, отмечает «Интерфакс»: Медведева в нем не было, был Иванов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.