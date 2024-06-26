Кремль оценил избрание Рютте новым генсеком НАТО

Марк Рютте (Фото: Patrick van Katwijk / Getty Images)

Избрание премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генсеком НАТО навряд ли повлияет на политику альянса. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии Североатлантического альянса, который в настоящий момент и по отдельности, — мы имеем в виду стран-членов под непосредственным руководством США, — и вместе как Североатлантический альянс работает с целью стратегического подавления Российской Федерации», — сказал он, добавив, что НАТО в настоящий момент — «вражеский» для России альянс.

Утром 26 июня послы стран НАТО утвердили Марка Рютте новым генсеком блока. Его назначение стало формальностью, поскольку единственный соперник, румынский президент Клаус Йоханнис ранее объявил о выходе из гонки.

На посту генсека НАТО Рютте сменит Йенса Столтенберга, который возглавляет альянс с 2014 года. Столтенберг уйдет в отставку 1 октября.

Марку Рютте 57 лет, он возглавляет правительство Нидерландов четвертый срок подряд — с октября 2010 года. Премьер считается одним из наиболее убежденных сторонников помощи Украине. Однако на украинском саммите мира в Швейцарии он выразил мнение, что на конференцию следовало пригласить Россию.