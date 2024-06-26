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Политика ,  
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Кремль оценил избрание Рютте новым генсеком НАТО

Песков: избрание Рютте генсеком НАТО не изменит политику альянса
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Patrick van Katwijk / Getty Images)

Избрание премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генсеком НАТО навряд ли повлияет на политику альянса. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии Североатлантического альянса, который в настоящий момент и по отдельности, — мы имеем в виду стран-членов под непосредственным руководством США, — и вместе как Североатлантический альянс работает с целью стратегического подавления Российской Федерации», — сказал он, добавив, что НАТО в настоящий момент — «вражеский» для России альянс.

Новым генсеком НАТО станет Марк Рютте
Политика
Марк Рютте

Утром 26 июня послы стран НАТО утвердили Марка Рютте новым генсеком блока. Его назначение стало формальностью, поскольку единственный соперник, румынский президент Клаус Йоханнис ранее объявил о выходе из гонки.

На посту генсека НАТО Рютте сменит Йенса Столтенберга, который возглавляет альянс с 2014 года. Столтенберг уйдет в отставку 1 октября.

Марку Рютте 57 лет, он возглавляет правительство Нидерландов четвертый срок подряд — с октября 2010 года. Премьер считается одним из наиболее убежденных сторонников помощи Украине. Однако на украинском саммите мира в Швейцарии он выразил мнение, что на конференцию следовало пригласить Россию.

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Теги
генсек НАТО НАТО Марк Рютте Дмитрий Песков
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