Забившего насмерть солистку группы Una отправили в колонию на 8 лет

Артем Табачук (Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга / Telegram)

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя Артема Табачука, который в мае до смерти избил солистку музыкальной группы Una Анастасию Котову, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса).

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в публикации. В прокуратуре добавили, что Табачука также обязали выплатить матери погибшей компенсацию морального вреда в размере 800 тыс. руб.

По версии следствия, 15 мая осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире на Тверской улице в Колпино во время ссоры не менее 25 раз ударил девушку ногой. Она скончалась на месте.

По данным «Фонтанки», Табачук сам позвонил в экстренные службы — сказал, что после драки его девушка лежит в крови. Издание отмечает, что мужчина ранее был трижды судим за грабеж. Табачук находился под арестом с 17 мая.