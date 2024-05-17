В Петербурге арестовали забившего ногами до смерти вокалистку группы Una
Колпинский районный суд Петербурга арестовал Артема Табачука, обвиняемого в избиении до смерти своей девушки, вокалистки группы Una Анастасии Котовой. Об этом сообщает 78.ru.
Как рассказали в пресс-службе судов города, Табачука обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, 15 мая пьяный Табачук в квартире на Тверской улице в Колпино во время ссоры не менее 15 раз ударил девушку ногой по голове и телу. В результате избиения она умерла.
На следующий день Табачука задержали. Он полностью признал вину и дал на себя показания. Мужчина просил его не арестовывать, но суд отправил его в СИЗО до 15 июля.
По данным «Фонтанки», Табачук сам позвонил в экстренные службы из-за гибели Котовой: он сказал, что после драки его девушка лежит в крови. Прибывший наряд полиции обнаружил девушку мертвой. Табачук сразу признался, что был пьян и избил ее. Как утверждает «Фонтанка», ранее он был трижды судим за грабеж.
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