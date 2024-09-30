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Общество ,  
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Прокуратура проверит школу, где учитель не пустил ребенка в туалет

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Прокуратура и министерство образования Московской области проводят проверку в школе, где учитель не выпустила ребенка в туалет во время урока, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

«В ситуации уже разбираются прокуратура и министерство образования Московской области. Правовая оценка будет дана по результатам проверок. Учителю уже вынесен выговор. Я же в свою очередь призываю педагогов проявлять чуткость в такой деликатной теме, как физиологические потребности детей, особенно когда это касается младших школьников. Не отпустить ребенка в туалет — это своеобразная форма психологического насилия и унижения», — сказала она.

Как уточняет телеграм-канал Mash, инцидент произошел в школе № 3 в Одинцово. Во время урока классная руководительница запретила 11-летнему мальчику выйти в туалет, и он обмочился на глазах у всего класса. Мама школьника рассказала Mash, что после случившегося мальчик заболел.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

«Да, педагог отвечает за жизнь и здоровье детей во время занятий, но нельзя не отпускать их в туалет во время урока из-за своих немотивированных опасений», — подчеркнула омбудсмен.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу министерства образования Московской области и региональной прокуратуры.

Теги
Школа проверка учитель выговор Подмосковье прокуратура новости
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