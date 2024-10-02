Военный упал с кровати и попытался получить 3 млн руб. за боевую травму
Военнослужащий из Севастополя получил два с половиной года условно за то, что выдал травму руки, которую получил, упав с кровати, за ранение во время украинского авианалета, сообщает «Коммерсантъ».
Мужчина травмировался во время прохождения службы на спецоперации, поэтому он собрал медицинские справки, подал рапорт на получение единовременной выплаты до 3 млн руб., и ему перечислили эти деньги после того, как командование воинской части одобрило инициативу.
Армейское руководство выявило махинацию во время служебной проверки. Военнослужащего задержали и возбудили против него уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса — мошенничество при получении выплат.
Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил военного к лишению свободы на два с половиной года условно с испытательным сроком в полтора года и постановил, чтобы боец возместил материальный ущерб.
По версии военнослужащего, он обманул командира, опасаясь насмешек сослуживцев. Так появилась история, что он получил увечье, спускаясь в бомбоубежище во время воздушной атаки.
В июле 2024 года старший сержант Игорь Демихов получил три года условно за то, что выдал травму после драки с сослуживцем за ранение в ходе военной операции и получил соответствующую выплату в размере 3 млн руб.
Суд признал военнослужащего виновным также по ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса — мошенничество при получении выплат. Помимо условного срока он оштрафовал Демихова на 300 тыс. руб. Тот также возместил выплаченную ему сумму.
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