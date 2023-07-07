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В Чите осудили сержанта за получение выплаты обманным путем

В Чите осудили сержанта за то, что выдал травму после драки за полученную в ходе СВО
Старший сержант Игорь Демихов выдал травму после драки с сослуживцем за ранение в ходе военной операции и получил выплату в размере 3 млн руб.

Старший сержант Игорь Демихов получил три года условно за то, что выдал травму после драки с сослуживцем за ранение в ходе военной операции и получил выплату. Такое решение вынес Читинский гарнизонный военный суд, сообщается в телеграм-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

Демихов подрался с сослуживцем и получил травму, но медицинским работникам и командованию сообщил, что был травмирован якобы при выполнении специальных задач в ходе военной операции. В результате ему перечислили единовременную выплату в размере 3 млн руб.

Суд признал военнослужащего виновным по ч. 4 ст. 159.2 УК (мошенничество при получении выплат). Помимо условного срока, суд оштрафовал его на 300 тыс. руб. Демихов возместил выплаченные ему деньги.

В июне Красноярский гарнизонный военный суд приговорил рядового Пушникова, служившего по контракту в Мурманской области, к пяти годам лишения свободы за то, что он не явился в воинскую часть. Военнослужащий в сентябре 2022 года, «желая временно отдохнуть от военной службы», уехал в Железногорск Красноярского края. В октябре его задержали/

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Теги
Елена Чернышова
Чита суд военнослужащий Военная операция на Украине
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