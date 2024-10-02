Причиной взрыва в аэропорту Японии стал снаряд эпохи Второй мировой войны
Взрыв в аэропорту в японской префектуре Миядзаки произошел из-за неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны, сообщил генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси, передает NHK.
По его словам, в аэропорту сдетонировала бомба американского производства. Хаяси исключил вероятность того, что бомба взорвется повторно. В результате взрыва никто не пострадал. Из-за него образовалась дыра длиной около семи метров. Аэропорт планирует восстановить работу к следующему утру. Из-за инцидента отменили около 70 рейсов.
Аэропорт расположен примерно в 7 км к югу от центра города Миядзаки. Его построили в 1943 году на месте бывшей военно-морской летной базы. Как отмечает телеканал, неразорвавшиеся бомбы часто находили на территории этого аэропорта.
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