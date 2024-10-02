Продажи новых автомобилей в России с начала года выросли почти на 60%

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Продажи новых легковых автомобилей в России в период с января по сентябрь 2024 года выросли на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,14 млн единиц, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Как отметили в министерстве, всего за девять месяцев 2024 года в России продали 1,3 млн новых автомобилей, включая легковые, легкие коммерческие, грузовики и автобусы, что на 48% больше, чем в 2023 году. «При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 585 тыс. шт., что на 29% больше показателей января—сентября 2023 года», — подчеркнули в министерстве.

Продажи выросли перед повышением утилизационного сбора на автомобили. Изменения вступили в силу 1 октября: на первом этапе ставку проиндексировали на 70–85%, в дальнейшем она будет индексироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года. Пошаговая индексация будет действовать до 2030 года.