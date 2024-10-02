Пыль от песчаных бурь с юга России обойдет Москву
Пыльные бури, которые ранее накрыли южные регионы России, обойдут Москву, сообщила РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Никакой песчаной бури в Москве не будет. Это однозначно», — сказала она. Отдельные частицы могут проникнуть в верхние слои атмосферы, однако вскоре сменится направление ветра, так что угрозы не будет, пояснила Позднякова.
«Потом у нас (в Москве. — РБК) начнутся дожди, поэтому никакой опасности от тех частичек, которые могут проникнуть и проявиться в изменении состояния прозрачности атмосферы, никакого временного влияния они на наше самочувствие, на нашу погоду не окажут», — заключила она.
Пыльные бури охватили Ростовскую, юг Волгоградской и Астраханскую области, а также Калмыкию и Дагестан 29 сентября. Порывы ветра в этих регионах местами усилились до 28 м/с. Бури наблюдались и в административных центрах, например, в Элисте из-за пыли видимость понизилась до 800 м.
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