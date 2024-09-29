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Песчаные бури накрыли юг России. Видео

Песчаные бури накрыли юг России

Песчаные бури накрыли юг России. Видео
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Пыльные бури накрыли южные регионы России, сообщает пресс-служба центра погоды «Фобос».

«Сильный ветер поднял с земли в воздух и переносит огромное количество пыли (частиц почвы, песчинок) в слое высотой несколько метров, из-за чего <...> видимость местами ухудшилась до нескольких сотен (по данным метеостанций до 500 м) и даже десятков метров (по свидетельству очевидцев и видео)», — говорится в сообщении.

Песчаные бури охватили Ростовскую, юг Волгоградской и Астраханскую области, а также Калмыкию и Дагестан.

Сильные штормовые ветры, как уточняют синоптики, утихнут к среде. За это время пыльная буря может добраться даже до Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Рязанской и Нижегородской областей.

Во вторник, по данным «Фобос», пыльная буря частично может накрыть и зону боевых действий в Донбассе, в Запорожье и Херсонской области.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в начале недели в Москве ожидается похолодание, однако уже во вторник в столицу вернется летнее тепло. Так, днем температура поднимется до 17–22 градусов.

А в пятницу, как рассказал Вильфанд, «начинаются изменения в циркуляции», что вызовет облачную погоду, небольшие дожди и понижение температуры ночью до 2–3 градусов, днем — до 11–16.

Синоптик также отметил, что в этом году «бабье лето будет, но именно в позднеосеннем исполнении».

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Теги
песчаная буря Погода юг России
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