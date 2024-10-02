Маск заявил, что не вынесет президентство Камалы Харрис

Илон Маск (Фото: Apu Gomes / Getty Images)

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что победа кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис на президентских выборах в США стала бы «жестоким видом наказания». Об этом он написал на своей странице в Х.

«Я не смогу целых четыре года смотреть на Камалу и [ее напарника на выборах, кандидата в вице-президенты Тима] Уолца. Это было бы жестоким и необычным наказанием», — говорится в публикации.

Маск поддерживает оппонента Харрис, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Ранее политик заявил, что предложил бизнесмену отвечать за аудит правительства США в случае его победы на выборах. По словам Трампа, Маск согласился.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Согласно усредненным результатам опросов избирателей, Харрис немного опережает Трампа — 48,6% против 45,9%.